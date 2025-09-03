Nuovo incidente alla FrigoCaserta: USB chiama alla mobilitazione

Dopo le morti di Mezzacapo e Spasiano, il sindacato indice un presidio contro “il disprezzo padronale per la vita dei lavoratori”

Un nuovo grave incidente sul lavoro si è verificato presso lo stabilimento FrigoCaserta di Gricignano di Aversa, riaccendendo l’allarme sulle condizioni di sicurezza all’interno della fabbrica. La struttura era già stata teatro di due tragiche morti negli ultimi mesi: quella di Patrizio Spasiano, avvenuta a gennaio 2025, e quella di Pompeo Mezzacapo, nel dicembre 2024.

In risposta all’ennesimo episodio, l’USB – Unione Sindacale di Base – ha indetto un presidio di protesta per giovedì 4 settembre 2025, con inizio alle ore 10 davanti ai cancelli dello stabilimento.

“Non possiamo più tollerare che la vita dei lavoratori venga messa in pericolo ogni giorno”, denuncia il sindacato, che chiede interventi urgenti per garantire la sicurezza sul lavoro e accertare eventuali responsabilità aziendali.

Il presidio sarà un’occasione per richiamare l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica su una situazione diventata ormai insostenibile per lavoratori e famiglie del territorio.

Alma