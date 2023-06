Notte di terrore a Nola, Napoli: un giovane litiga con la fidanzata e investe 7 ragazzi nella movida

Alla guida della sua auto, una Panda, si è lanciato tra la folla. Il giovane è stato arrestato

Notte di terrore in piazza Duomo a Nola comune della provincia di Napoli dove un giovane a bordo di una Panda ha iniziato a sfrecciare tra i tanti ragazzi della movida locale seminando il panico.

Pare si sia “sfogato” così dopo aver litigato con la fidanzata. Ha quindi investito diverse persone, si è allontanato dal centro della città a tutta velocità e, nei pressi del Comune di Camposano, è rimasto coinvolto in un incidente stradale capovolgendosi.

Almeno sette ragazzi sono finiti in ospedale e alcuni di loro sono in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. Il giovane è stato arrestato.