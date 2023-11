Nocera superiore, omaggio ai carabinieri caduti in servizio

Arena, De Angelis e Pittoni: domani il tributo ai militari al cimitero comunale

Nocera Superiore rende il suo tributo ai carabinieri Arena, De Angelis e Pittoni. Infatti, domani, giovedì 2 novembre 2023, al cimitero comunale, si terrà la cerimonia solenne in memoria dei militari.

I militari caduti in servizio

Fortunato Arena, carabiniere italiano nato nel 1969 e caduto in servizio nel 1992, è stato un eroe. Ucciso durante un controllo, insieme al collega Claudio Pezzuto, da malviventi armati, ha lasciato un segno indelebile. La memoria dei due carabinieri vive nella caserma di Salerno Mercatello, che porta il loro nome. Arena è sepolto a Nocera Superiore e onorato con la medaglia d’oro alla memoria, per il suo valore. Il suo coraggio durante l’attacco armato è stato esemplare, rispondendo al fuoco nonostante fosse ferito. I suoi assassini, affiliati a una spietata associazione criminale, sono stati catturati e condannati all’ergastolo. Un sacrificio che rimane esempio di virtù militari e di senso del dovere.

Francesco De Angelis era un carabiniere vero. Nel 2011, il Presidente della Repubblica lo ha nominato Cavaliere per la sua onorata carriera. Ha partecipato a molte missioni in zone di guerra, soprattutto nei Balcani. Inoltre, ha voluto mettersi alla prova in Albania e in Kosovo, dove ha affrontato situazioni difficili e pericolose. Infatti, lì ha respirato l’uranio impoverito, una sostanza tossica usata nelle armi e nelle bombe.

Quando è tornato a casa, ha scoperto di avere un tumore ai polmoni e poi alla testa. Nonostante tutto, ha combattuto il cancro, causato dall’uranio impoverito, con coraggio e dignità. Il brigadiere in congedo ha servito lo Stato con dedizione e professionalità. Ha svolto indagini importanti contro la criminalità nel napoletano e nell’Agro nocerino. Inoltre, ha denunciato pubblicamente l’abbandono delle Istituzioni verso i militari malati come lui. In più, ha lottato fino alla fine, sostenuto dall’amore dei suoi familiari, amici e colleghi. Francesco De Angelis è stato un esempio di valore e di umanità. È morto il 26 agosto 2020, lasciando un vuoto in tutti quelli che lo conoscevano.

Anche Marco Pittoni sarà ricordato con una ghirlanda di fiori nella Villa comunale. Si tratta di un eroe caduto in servizio. Questo è il modo in cui si ricorda il tenente Marco Pittoni, medaglia d’oro al valor militare. Il 6 giugno 2008, Pittoni era in borghese in un ufficio postale di Pagani. Quando tre rapinatori irrompevano nell’edificio, lui li affrontava con coraggio. Senza usare la sua arma, per non mettere a rischio i civili, disarmava e bloccava uno dei malviventi. Tuttavia, un altro gli sparava due colpi, alla gola e all’addome. Ferito a morte, Pittoni continuava a inseguire i rapinatori, fino a crollare al suolo. In seguito moriva dopo un’operazione all’ospedale di Nocera Inferiore. Infine, il 14 maggio 2009, il Presidente della Repubblica gli conferiva la medaglia d’oro al valor militare, per il suo gesto di eroismo e abnegazione.

I tre carabinieri hanno servito con onore e dedizione la Patria e le comunità in cui hanno operato. Infatti, il loro sacrificio non sarà mai dimenticato e rimarrà un esempio per le generazioni future. Pertanto tutti i cittadini di Nocera Superiore sono invitati a partecipare alla commemorazione per rendere loro il dovuto tributo di riconoscenza e rispetto.

La cerimonia di commemorazione

Dopo la deposizione della corona d’alloro sulle tombe dei carabinieri alle 10.30 da parte del Sindaco, Giovanni Maria Cuofano, e delle Autorità Militari, Civili e Religiose, alle 11.00 si celebrerà la Santa Messa nella chiesa del cimitero comunale. Inoltre, in occasione della commemorazione dei defunti, l’Amministrazione comunale ha organizzato corse gratuite con fermate intermedie per gli anziani e i cittadini senz’auto che vogliono raggiungere il cimitero.

Navette gratuite per il cimitero

Gli orari e il percorso della navetta sono i seguenti:

Andata – da piazza Materdomini per cimitero: 9.00 – 10.30 – 12.00 – 14.00 – 15.30 – 17.00

Fermate intermedie: Portaromana, vicino alla scuola elementare Maria Consiglia Addatis – Pareti, presso la villetta qui quo qua – corso Matteotti, davanti al Municipio – Pecorari, piazza Marco Polo.

Ritorno – da cimitero per piazza Materdomini: 10.15 – 11.45 – 13.15 – 15.15 – 16.45 – 18.15