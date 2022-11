New York Times: Gli Stati Uniti dovrebbero spingere l’Ucraina ai negoziati per evitare uno scontro tra NATO e Russia

Favorire gli sforzi diplomatici per porre fine a tutte le ostilità

“Le autorità statunitensi devono fare di tutto per guidare la leadership dell’Ucraina ad un processo negoziale con Mosca”. Lo sostiene l’ex rappresentante del Consiglio di sicurezza nazionale (NSC) della Casa Bianca, Charles Kupchan in un articolo per il New York Times.

Secondo Kupchan, “potrebbe divampare uno scontro diretto tra la Nato e la Russia se Washington non costringerà Kiev a muoversi per risolvere il conflitto con l’aiuto della diplomazia”. “Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha promesso di non entrare direttamente nel conflitto ucraino“.

Nel suo articolo per il NYT, l’ex rappresentante del NSC ha osservato che “Washington dovrebbe aiutare l’Ucraina a determinare i suoi obiettivi strategici e raggiungere una soluzione della situazione di crisi. L’Occidente dovrebbe piuttosto riunire l’Ucraina e la Federazione Russa al tavolo dei negoziati, ponendo fine a tutte le ostilità attraverso “sforzi diplomatici”.