Napoli, studentessa Erasmus travolta e uccisa da un SUV: aveva solo 20 anni

Tragedia in Corso Umberto I: Saray Arias Fernandez attraversava sulle strisce. Il conducente ha 18 anni.

Aveva appena vent’anni Saray Arias Fernandez, studentessa Erasmus originaria di Ponferrada, un piccolo centro nel nord della Spagna, e frequentava l’Università Parthenope nell’ambito del programma Erasmus+. Nella notte tra giovedì e venerdì, mentre attraversava Corso Umberto I sulle strisce pedonali insieme a un gruppo di amiche, è stata travolta da un SUV lanciato a velocità sostenuta. Alla guida un ragazzo di 18 anni, poco più giovane di lei. L’impatto non le ha lasciato scampo. Saray è morta poco dopo, sull’asfalto del Rettifilo, dove oggi qualcuno ha lasciato fiori e un cuore rosso in sua memoria.

LA DINAMICA DELL’INCIDENTE

Secondo i primi rilievi della Polizia Locale, guidata dal comandante Ciro Esposito, Saray stava attraversando regolarmente sulle strisce pedonali. Il giovane alla guida si è fermato subito dopo l’impatto, ma non è bastato. L’auto montava una targa di prova e, secondo testimonianze riportate anche da esponenti politici locali, il SUV potrebbe viaggiare a oltre 100 km/h. Si attendono ora i risultati degli esami tossicologici e l’analisi dettagliata delle immagini di sorveglianza, per ricostruire con certezza la dinamica e capire, ad esempio, se il conducente fosse distratto al momento dell’incidente.

IL DOLORE DELLA COMUNITÀ ACCADEMICA

Saray frequentava la facoltà di Turismo all’Università di León, in Spagna, che in un comunicato ha espresso il proprio dolore definendola “una giovane piena di speranze ed entusiasmo, che rappresentava il meglio della nostra comunità accademica”. L’ateneo si è immediatamente attivato, insieme al consolato spagnolo e all’Università Parthenope, per prestare sostegno alla famiglia, attesa a Napoli nei prossimi giorni.

Anche il Comune di Napoli, per voce dell’assessore al Turismo Teresa Armato, ha assicurato il massimo supporto e vicinanza: “Sentiremo la famiglia appena possibile per esprimere il nostro cordoglio e valutare insieme un incontro”.

UNA STRADA GIÀ SEGNALE D’ALLARME

Corso Umberto I, una delle arterie più trafficate del centro cittadino, non è nuova a incidenti simili. I residenti e i commercianti, sconvolti dalla tragedia, denunciano da tempo i pericoli della zona: illuminazione insufficiente, scarsa visibilità dei semafori (alcuni coperti dagli alberi), assenza di dissuasori di velocità, controlli carenti. “Qui sembra un circuito di Formula 1 – racconta Pina Ricciardi, titolare di un bar sul Rettifilo – i ragazzi corrono come fosse Imola. Non si può morire a 20 anni così, è inaccettabile”.

L’appello è unanime: servono interventi strutturali immediati, non solo per evitare altre tragedie, ma per restituire sicurezza e dignità a una strada che accoglie ogni giorno migliaia di studenti, turisti, cittadini.

La morte di Saray Arias Fernandez non può essere archiviata come una tragica fatalità. È il risultato di una catena di responsabilità: individuali, amministrative, sociali. L’alta velocità in un contesto urbano, l’assenza di dissuasori, la carenza di illuminazione e vigilanza rappresentano un mix letale che chiama in causa la politica cittadina e nazionale. Non si può continuare a tollerare che le strade di Napoli – soprattutto quelle urbane – diventino trappole mortali per i pedoni.

La figura di Saray, giovane studentessa venuta a Napoli per costruire il proprio futuro, rappresenta un simbolo drammatico ma potente: quello di una generazione che viaggia, sogna, studia, si apre al mondo. E che, troppo spesso, viene lasciata indifesa.

Serve una svolta culturale: nella prevenzione, nella progettazione urbana, nell’educazione alla guida, nella severità delle pene per chi trasforma un’automobile in un’arma. Se non sarà così, le strade continueranno a essere tombe invisibili. E ogni lutto, come quello di Saray, sarà una sconfitta di tutti.

