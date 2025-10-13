Napoli, struttura abusiva e riciclaggio di ricambi auto: doppio sequestro a Scampia

Scoperti centinaia di pezzi meccanici senza tracciabilità in un complesso edilizio pubblico

Operazione congiunta a Scampia tra l’Unità Operativa della Polizia Locale e i Carabinieri della Stazione di Marianella, con il supporto tecnico della Napoli Servizi: le forze dell’ordine hanno individuato un manufatto abusivo e una sospetta attività di riciclaggio di componenti di veicoli.

L’intervento si è svolto in via Emilio Scaglione, dove è stata rinvenuta una struttura in cemento, completa di pareti intonacate e cancello frontale, costruita direttamente sul marciapiede senza alcuna autorizzazione edilizia. Il manufatto è stato immediatamente posto sotto sequestro preventivo.

Durante i controlli, gli agenti hanno esteso le verifiche a un locale attiguo e alle aree circostanti di un complesso edilizio pubblico. Qui è stato scoperto un vero e proprio deposito di componenti meccaniche e parti di carrozzeria: tra il materiale sequestrato si contano bauletti di scooter, fari, paraurti e altri accessori automobilistici, tutti di dubbia provenienza. Anche in questo caso è scattato il sequestro, con finalità probatorie, per sospetto riciclaggio.

Entrambi i sequestri sono stati accompagnati dalla trasmissione di una comunicazione di notizia di reato contro ignoti. Le autorità competenti riceveranno segnalazioni dettagliate per procedere con le verifiche amministrative e per la tutela del patrimonio comunale.

L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine sul territorio per contrastare l’abusivismo edilizio e le attività illecite legate al traffico di componenti veicolari.

Red