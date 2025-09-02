Napoli si accende per le feste: al via il progetto “Illuminiamo Napoli 2025” con oltre 150 km di luci

Installazioni tridimensionali, alberi monumentali e un villaggio gratuito di Babbo Natale, pensato per animare il cuore delle festività partenopee

La città si prepara a vivere un Natale scintillante grazie all’ambizioso progetto “Illuminiamo Napoli 2025”, promosso dalla Camera di Commercio di Napoli in sinergia con il Comune. Un piano di grande respiro che prevede l’installazione di oltre 150 chilometri di luminarie, installazioni tridimensionali, alberi monumentali e un villaggio gratuito di Babbo Natale, pensato per animare il cuore delle festività partenopee.

L’iniziativa è stata ufficialmente presentata questa mattina nel suggestivo “Salone delle Grida” di Piazza Bovio, con la firma del protocollo d’intesa da parte del presidente camerale Ciro Fiola e del sindaco Gaetano Manfredi. Il piano prevede uno stanziamento complessivo di 4,8 milioni di euro, di cui ben 3 milioni coperti dalla Camera di Commercio.

Le luci natalizie saranno accese entro il 15 novembre e resteranno visibili fino al 7 gennaio, coinvolgendo non solo il centro storico e le vie dello shopping, ma anche quartieri periferici e aree a vocazione turistica.

«Con questo intervento vogliamo dare un forte impulso al tessuto economico cittadino, sostenendo le attività commerciali e turistiche che puntano molto sul periodo natalizio. Abbiamo investito con largo anticipo per garantire una programmazione efficace e promuovere Napoli nei circuiti internazionali come meta natalizia d’eccellenza» ha dichiarato Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio di Napoli.

Soddisfatto anche il primo cittadino: «Questo progetto è il risultato di una pianificazione condivisa, che punta a rendere Napoli sempre più attrattiva, accogliente e vivace, per residenti e turisti. Le luminarie non sono solo decorazioni: rappresentano un messaggio di festa, bellezza e vitalità per tutti i nostri quartieri» ha commentato il sindaco Gaetano Manfredi.

Il cuore simbolico dell’iniziativa sarà il Villaggio di Babbo Natale in Piazza del Plebiscito, che aprirà dall’8 al 21 dicembre, con eventi, spettacoli e attività gratuite per famiglie e bambini.

A sottolineare il valore culturale e strategico dell’iniziativa è stata anche l’assessora al Turismo e alle Attività Produttive, Teresa Armato: «“Illuminiamo Napoli 2025” è molto più di un progetto decorativo. È una vera e propria azione di valorizzazione della nostra identità culturale e della vocazione turistica della città. Vogliamo regalare a Napoli un Natale più inclusivo e partecipato, capace di generare ricadute economiche positive e attrarre nuovi flussi turistici. Le luminarie artistiche saranno un segno di luce e bellezza in tutti i quartieri, simbolo dell’impegno dell’Amministrazione per la promozione del territorio».

All’evento di presentazione erano presenti, oltre ai firmatari, anche rappresentanti delle forze dell’ordine, della Cisl Napoli, i presidenti delle Municipalità cittadine, consiglieri comunali e componenti della giunta e del consiglio camerale.

Il progetto è finanziato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli e dal Comune di Napoli, con l’obiettivo comune di fare del Natale partenopeo un’esperienza di luce, comunità e attrattività internazionale.

