Napoli, rapine e violenza sessuale: arrestati tre stranieri

Cinque i casi accertati dalla Squadra Mobile: le vittime venivano aggredite nel portone del loro palazzo e derubate. Una studentessa avrebbe subito abusi sessuali

Rapine e violenza sessuale a Napoli, tre uomini di origine straniera sono stati raggiunti da misure cautelari. I delinquenti consumavano le rapine con le stesse modalità: almeno cinque quelle accertate dalla polizia, con i presunti responsabili che seguivano le vittime fino a casa e le aggredivano nel portone del palazzo per derubarle, minacciandole con un’arma da taglio. In un caso una studentessa avrebbe subito anche abusi sessuali.

A ricostruire i fatti la Squadra Mobile partenopea che ha esaminato le immagini di videosorveglianza dell’area. Le vittime hanno poi riconosciuto i tre uomini.

Per un liberiano di 53 anni è stato disposto il carcere, per un ivoriano di 35 anni sono stati disposti gli arresti domiciliari, per un tunisino di 65 anni l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.