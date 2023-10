Napoli, precipita da venti metri mentre tenta di entrare allo stadio Maradona. Muore 41enne di Bacoli

Secondo il racconto di un amico agli agenti l’uomo voleva assistere a Napoli-Milan senza il biglietto. Indagini in corso

Avrebbe tentato di raggiungere gli spalti dello stadio Maradona percorrendo una delle gallerie costruite per i mondiali di Italia Novanta e che partono dal sottopasso Claudio. Poi, mentre si arrampicava attraverso un cunicolo, la caduta da un’altezza di circa venti metri.

Sarebbe morto così un quarantunenne di Bacoli, Antonio Scotto Di Luzio, incensurato, il cui corpo è stato ritrovato dalla polizia nella notte, in un’area di parcheggio abbandonata sottostante il settore ospiti dello stadio. Con un amico, voleva assistere a Napoli-Milan pur non avendo il biglietto. Quindi il tentativo di bypassare i tornelli.

Antonio Scotto di Luzio

Il compagno ha spiegato di aver quindi desistito e di essersi diretto verso il parcheggio esterno dello stadio: qui ha atteso invano l’amico, che aveva perso di vista e che non rispondeva alle telefonate. Alla polizia ha aggiunto di aver sentito, mentre cercava di entrare attraverso lo stretto passaggio, un forte rumore, come di una trave che cadeva. È dunque scattato l’allarme e sono iniziate le ricerche dell’uomo: il corpo senza vita è stato trovato verso le 2 di notte.

L’ipotesi è che Scotto Di Luzio, a differenza dell’amico, sia riuscito a passare nel cunicolo. Poi si sarebbe arrampicato su un muro di cinta, precipitando da un’altezza di circa 20 metri. Il suo corpo è finito nella zona dove si trova un parcheggio murato, sotto il settore ospiti. Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo sulla base dei rilievi della Scientifica e delle testimonianze raccolte.



Nei giorni scorsi il questore di Napoli aveva disposto una serie di Daspo per tifosi che, in occasioni di varie partite, avevano scavalcato gli spalti all’interno dell’impianto. Ma negli anni sono stati numerosi gli episodi di tentativi di ingresso ‘illegale’ nello stadio, alcuni dei quali andati in porto.

La notizia ha suscitato dolore tra gli abitanti di Bacoli. In molti conoscevano la vittima, lavoratore nel settore dei trasporti, sposato, padre di due figli. Nei commenti social anche forti dubbi sulla versione relativa alla morte dell’uomo.

Il cordoglio del sindaco di Bacoli

A esprimere il cordoglio per quanto accaduto anche il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione. “Tony era un padre affettuoso, un uomo che adorava la sua famiglia e la sua terra. Tony è un figlio di Bacoli. Amava tanto la vita. Sempre con il sorriso stampato sul volto. Sempre gioviale. A soli 42 anni, lascia un grande dolore. Lascia due figli piccoli, moglie, familiari. Una famiglia di persone di grandi lavoratori. E tanti, tantissimi colleghi e amici. Le autorità competenti – aggiunge – accerteranno cosa è accaduto nei pressi dello Stadio Diego Armando Maradona. Adesso, solo lutto. E dolore per una grave perdita. Lo ricorderò per sempre quando, da giovanissimo tifoso del Napoli, entrambi abbonati in Curva A, seguivamo il nostro amato Napoli. Insieme a tanti altri. Erano i tempi del ritorno in Serie A, dopo il buio del fallimento. Andare allo stadio era sempre una grande gioia. E così dovrebbe essere, sempre. Per tutti”.

CiCre