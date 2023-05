Napoli, piazza Garibaldi: arrestati due rapinatori

Gli uomini di origine marocchina hanno rubato il cellulare ad una coppia

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi, hanno notato alcuni passanti indicare due persone che stavano aggredendo un uomo in presenza di una donna che chiedeva aiuto.



Gli operatori hanno fermato i due, uno dei quali ha tentato la fuga ma è stato subito bloccato e trovato in possesso di un cellulare nascosto negli slip.



I poliziotti hanno accertato che i due uomini, poco prima, avevano raggiunto la coppia che stava attraversando l’area pedonale di piazza Garibaldi ed uno dei due aveva colpito al volto la donna e le aveva strappato il cellulare che aveva in mano; in quel momento, il compagno della donna aveva tentato di reagire ma era stato aggredito dall’altro uomo, pertanto ne era nata una colluttazione interrotta dall’arrivo degli agenti.



Due marocchini di 22 e 25 anni, il primo con precedenti di polizia, sono stati arrestati per rapina in concorso; inoltre, il venticinquenne è stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.



Infine, lo smartphone è stato restituito alla donna.