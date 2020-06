Napoli, piazza Cavour: la banda del buco squarcia una chiesa per entrare in un supermercato

Indagano i carabinieri della Stazione San Giuseppe

A Napoli, in azione la banda del buco. Nel mirino è finito un supermercato in piazza Cavour. Un foro per entrare nell’esercizio commerciale è stato praticato dalle fogne verso il pavimento della confinante chiesa di Santa Maria delle Grazie e poi un altro dalla stessa chiesa verso il supermercato. I ladri hanno portato via una cassaforte contenente l’incasso ancora da quantificare. Nulla pare sia stato rubato in chiesa. I carabinieri stanno indagando sulla vicenda.