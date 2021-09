Napoli, omicidio in piazza Mercato: 57enne ucciso con oltre 20 proiettili

Gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona

Un uomo di 57 anni è stato ucciso in zona piazza Mercato a Napoli. L’uomo era all’interno di una sorte di circolo ricreativo in vico Fico al Mercato, quando è stato raggiunto da oltre 20 proiettili.

Sono in corso le indagini a parte dei carabinieri della compagnia Stella che stanno stanno analizzando le telecamere di sorveglianza in zona e raccogliendo eventuali testimonianze dei presenti. I militari stanno passando al setaccio il presente ed il passato dell’uomo, partendo dal suo coinvolgimento in alcune vicende giudiziarie.