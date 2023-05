Napoli, notte di violenza in centro storico: accoltellati due minorenni

Uno dei due ragazzi feriti è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Pellegrini

Ennesima notte di violenza in centro storico a Napoli. Accoltellati due minorenni nei pressi della Galleria Umberto I.

Prima un quattordicenne è arrivato all’ospedale Pellegrini con una ferita all’addome. Sottoposto a intervento chirurgico, è ora in prognosi riservata. In poche ore la squadra mobile ha rintracciato un coetaneo della vittima fortemente indiziato di essere l’autore dell’aggressione: la polizia lo ha così ha fermato per tentato omicidio e porto ingiustificato di oggetto atto a offendere. Il 14enne è di Melito e non sarebbe legato ad ambienti criminali. L’accoltellamento, dai primi riscontri investigativi, sembrerebbe legato a una lite scoppiata sui social per alcune ragazzine contese: due gruppi di ragazzi si sarebbero così dati appuntamento per dirimere la questione. Un incontro sfociato in una lite e nell’accoltellamento del quattordicenne dei quartieri spagnoli.

Attorno alle 4 di notte poi i carabinieri sono intervenuti in via Toledo, nei pressi della Galleria Umberto I. Un ragazzo di 13 anni era stato colpito alla gamba destra con un’arma da taglio. Trasportato anche lui al Pellegrini, è stato dimesso con 10 giorni di prognosi.