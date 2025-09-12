Napoli, maxi sequestro della Guardia di Finanza: oltre 150mila prodotti contraffatti e pericolosi fuori dal mercato

Operazione anti-contraffazione in vista del ritorno a scuola: denunciati 11 soggetti, 16 segnalazioni amministrative

In vista dell’inizio del nuovo anno scolastico, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito una vasta operazione di controllo sul territorio, sequestrando oltre 150 mila prodotti illegali, tra cui 92 mils articoli scolastici e di cancelleria destinati a bambini e ragazzi in età scolare. L’intervento è parte di un piano finalizzato a contrastare la vendita di materiale contraffatto e non sicuro.

Controlli in tutta la provincia: sequestri e denunce

Nel dettaglio, le attività hanno coinvolto l’intera area metropolitana di Napoli, compresi i comuni dell’area oplontina, nolana, giuglianese e l’isola di Ischia. Complessivamente:

11 persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per reati legati al commercio di prodotti contraffatti e ricettazione;

all’Autorità Giudiziaria per reati legati al commercio di prodotti contraffatti e ricettazione; 16 responsabili sono stati segnalati alla Camera di Commercio per violazioni amministrative.

A Napoli città: sequestrati 63 mila articoli scolastici non a norma CE

Nel cuore della città partenopea, i “Baschi Verdi” hanno sequestrato circa 63 mila prodotti tra penne, astucci, colori, forbici, calcolatrici e giocattoli con marchio CE non conforme. Il titolare dell’attività commerciale è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

Ischia, Casoria e provincia: sequestri anche di file pirata e cosmetici pericolosi

A Casoria, i militari hanno individuato decine di file digitali contenenti opere letterarie detenute illecitamente per la riproduzione e vendita. Anche in questo caso, il titolare dell’attività di cartoleria è stato denunciato per violazione della normativa sul diritto d’autore.

Sull’isola di Ischia e nei comuni limitrofi, i finanzieri hanno sequestrato 28 mila articoli scolastici contraffatti, molti dei quali raffiguranti personaggi di fantasia. In questa parte dell’operazione, sono stati denunciati 2 soggetti e 9 segnalati amministrativamente.

Cosmetici, bigiotteria e accessori SSC Napoli contraffatti

Durante le ispezioni, le Fiamme Gialle hanno sequestrato inoltre:

60 mila articoli di bigiotteria privi di etichetta in lingua italiana

Cosmetici potenzialmente dannosi per la salute

Articoli per la casa e giocattoli privi delle informazioni obbligatorie

privi delle informazioni obbligatorie Merchandising contraffatto con marchi come “SSC Napoli” (zaini, cappelli, borse, magliette)

In questo segmento dell’operazione, sono stati denunciati 7 soggetti e 7 segnalati alla Camera di Commercio.

Conclusioni: un intervento a tutela dei consumatori più giovani

L’operazione conferma l’impegno della Guardia di Finanza di Napoli nel tutelare i consumatori, in particolare i più giovani, e contrastare il mercato illecito dei prodotti contraffatti e non conformi. L’attenzione resterà alta nei prossimi mesi, soprattutto in concomitanza con eventi stagionali legati alla scuola e alle festività.

Alma