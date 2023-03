Napoli, mamma e figlio trovati morti in abitazione a Posillipo

L’ipotesi più probabile è che l’uomo abbia avuto un malore improvviso e lei, invalida, sia morta di stenti

Una donna di 94 anni e il figlio di 67 sono stati trovati morti in un’abitazione di via Posillipo. Non si vedevano in giro da giorni.

La polizia e i vigili del fuoco, intervenuti su segnalazione di un condomino, non hanno notato segni di effrazione nell’appartamento, né segni di violenza sui cadaveri. Stando ai primi accertamenti, dunque, si tratta in entrambi i casi di decesso per cause naturali.

L’ipotesi più probabile è che l’uomo abbia avuto un malore improvviso e siccome era lui ad assistere la mamma, invalida e non autosufficiente, nelle incombenze quotidiane, la donna potrebbe essere morta di stenti a distanza di qualche giorno.

Stando agli ultimi rilievi, intanto, prende corpo l’ipotesi che le due morti siano avvenute a distanza di qualche giorno tra loro e per motivi diversi. Risalirebbe a 4-5 giorni fa quella del figlio – colto presumibilmente da malore – che assisteva la madre 95enne. A distanza di pochi giorni quella della donna

Le indagini sul caso sono tuttora in corso e un quadro più preciso sarà delineato solo dopo le risultanze della scientifica. La Procura di Napoli ha disposto l’autopsia sui due cadaveri.