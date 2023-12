Napoli, incidente in tangenziale: motociclista in codice rosso. Ferito lievemente anche un bambino

Lo scontro all’altezza dell’uscita Zona Ospedaliera. Cinque chilometri di coda.

Grave incidente questo pomeriggio sulla Tangenziale di Napoli all’altezza dell’uscita Zona Ospedaliera. Coinvolte due vetture e uno scooter. Ad avere la peggio un motociclista, trasportato in codice rosso prima all’ospedale Cardarelli e poi all’Ospedale Cto per i traumi subiti. Non è in pericolo di vita.

Feriti in maniera lieve un bambino e la madre: entrambi sono all’Ospedale del Mare. L’incidente ha provocato circa 5 chilometri di coda.