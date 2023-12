Napoli, in fiamme i nuovi locali della ‘Trattoria da Nennella’

Domani era prevista l’inaugurazione della nuova sede in piazza Carità e oggi erano in corso i preparativi per l’allestimento

I vigili del fuoco sono intervenuti in piazza Carità, a Napoli, per spegnere le fiamme divampate all’interno dei locali della Trattoria da Nennella, storico ristorante dei Quartieri Spagnoli. Non risultano feriti.



Domani era prevista l’inaugurazione della nuova sede e oggi erano in corso i preparativi per l’allestimento. Le fiamme sarebbero partite dalle cucine.

“Le fiamme sono spente e ora è tutto a posto – ha detto Ciro Vitello, il titolare della trattoria rivolgendosi alle tante persone che sono accorse nella piazza – Stiamo tutti bene e tra pochi giorni annunciamo l’apertura”.