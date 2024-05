Napoli, domenica 12 maggio arriva il Giro d’Italia: le strade che saranno chiuse al traffico

In occasione della 9^ tappa del Giro d’Italia 2024, che da Avezzano arriverà a Napoli domenica 12 maggio, sarà in vigore il seguente dispositivo di circolazione:



Il 12 maggio 2024 – dalle ore 14:00 alle 17:30 e comunque fino a cessate esigenze:

– è istituito divieto di transito veicolare e di circolazione nelle seguenti strade:

via Provinciale San Gennaro – via Nuova Agnano – viale J.F. Kennedy – piazzale Tecchio – via Diocleziano – via Cavalleggeri d’Aosta – via Pasquale Leonardi Cattolica – via Coroglio – discesa Coroglio – via Giovanni Boccaccio – via Alessandro Manzoni – via Francesco Petrarca – via Orazio – via Mergellina – piazza Sannazaro – viale Antonio Gramsci – piazza della Repubblica – viale Anton Dohrn – via Francesco Caracciolo – piazza Vittoria

– E’ istituito divieto di transito e circolazione, inoltre, nel sottopasso di via Claudio; in piazzale Tecchio (nella carreggiata di collegamento dall’intersezione con via G.B. Marino all’intersezione con viale J.F. Kennedy e nella carreggiata di collegamento tra la confluenza con il sottopasso di via Claudio e fino all’intersezione con via Diocleziano).

La circolazione sarà a senso unico in :

· piazzale Tecchio, nella carreggiata tra l’aiuola centrale e la Facoltà di Ingegneria, dall’intersezione con viale Augusto all’intersezione con via Giulio Cesare;

· piazza Sannazaro, nella carreggiata dall’intersezione con la galleria Laziale alla confluenza con via Giordano Bruno,

· via Giordano Bruno dalla confluenza con piazza Sannazaro in direzione piazza della Repubblica.

Il 12 maggio, dalle ore 8 alle ore 18,00 e cmq fino a cessate esigenze senso unico di circolazione in via Sannazaro, da via F. Caracciolo a viale A. Gramsci; per i veicoli provenienti da viale A. Gramsci c’è l’obbligo di svolta a destra all’intersezione con piazza Sannazaro.



Nelle suddette vie interessate dal percorso degli atleti è previsto il divieto di immissione per i veicoli provenienti dai passi carrabili e dalle aree e strade con esse confinanti, sono sospesi inoltre gli attraversamenti pedonali ed è vietato attraversare i tratti interessati dalla gara.





Dalle ore 18:00 di sabato 11 maggio alle ore 17:30 del 12 maggio 2024 e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta nei tratti interessati dalla gara sportiva.