Napoli, Bagnoli: reagiscono a un controllo e feriscono due carabinieri. 2 arresti

una terza persona è ricercata

Due carabinieri feriti lievemente in via Nuova Bagnoli a Napoli mentre erano intenti a controllare una segnalazione.

I militari erano sulle tracce di tre sospettati che si aggiravano tra auto e abitazioni. ma il gruppo ha reagito e ingaggiato una colluttazione con la pattuglia; uno è riuscito a scappare, gli altri due vengono fermati.

Gennaro Rizzo, 43 anni e Roberto Micillo, 27 anni, entrambi di Quarto e già noti alle forze dell’ordine, sono stati perquisiti e trovati in possesso di arnesi atti allo scasso. Arrestati, sono in attesa di giudizio e dovranno rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Un maresciallo e una militare hanno riportato traumi contusivi guaribili in 10 giorni. Indagini in corso per individuare la terza persona fuggita.