Napoli, altri 168 mila euro sperperati per l’inutile “Venere degli stracci”. La denuncia della consigliera Muscarà

E poi il Comune si lamenta che non ci sono soldi in cassa

L’amministrazione comunale di Napoli guidata dal sindaco Gaetano Manfredi continua a sprecare soldi pubblici per opere inutili. Dura la reazione della consigliera regionale indipendente Maria Muscarà

“Nonostante abbiamo una città che sta crollando a pezzi, nonostante abbiamo il comune di Napoli che si lamenta perchè non ci sono soldi nelle casse comunali anche per le manutenzioni, continuiamo a sperperare soldi quando ci sono altre priorità. Altri 168 mila euro in favore della Fondazione Pistoletto, per la ‘nuova’ venere degli stracci! – ha dichiarato la consigliera Muscarà – La chiamano ‘Venere degli Stracci’, ma negli ultimi tempi cercano di chiamarla ‘Donata’, prendendo in giro i cittadini napoletani. Non voglio adesso soffermarmi sulla bellezza dell’opera, anche se pure in questo caso avrei qualcosa da dire, ma gli atti parlano, ed ora hanno il coraggio di prendere in giro cittadini e giornalisti, dal comune perchè sta passando in queste ore una notizia letteralmente falsa”.



Dagli atti infatti si legge: “Assumere l’impegno di spesa di € 168.360,00 comprensivo di IVA al 22% (imponibile IVA al 22% €138.000,00 – IVA al 22% € 30.360,00) sul capitolo 152542/2 denominato “Impegnare la spesa a favore della Fondazione Pistoletto Onlus, Prestazioni di servizi per la realizzazione di eventi culturali – fin imposta di soggiorno” – codice 05.02-1.03.02.02.999, E.P. 2024″.

