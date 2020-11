Napoli, 400 capi abbigliamento contraffatti sequestrati a Capodichino

Trasportati dalla Turchia

400 capi di abbigliamento di note marche contraffatti sono stati sequestrati all’aeroporto di Capodichino dai funzionari della Dogana e dalla Guardia di Finanza.

La merce era trasportata in grandi bagagli trasportati da quattro persone provenienti dalla Turchia – delle quali non è stata resa nota la nazionalità – che sono state denunciate per ricettazione e contraffazione.

I periti dei marchi della moda consultati dalle forze dell’ ordine hanno accertato che i capi di abbigliamento falsificati imitavano ottimamente gli originali.