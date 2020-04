Ministro Catalfo: “reddito emergenza in prossimo decreto”

Aumentato il bonus di 800 euro per le partite Iva

Il governo di Giuseppe Conte è al lavoro sul decreto di aprile. Si tratta di una manovra tra i 40 e i 50 miliardi, di cui appunto una decina arriveranno da fondi dell’Unione Europea tornati disponibili che saranno reimpiegati per l’emergenza mentre per il resto si chiederà “uno scostamento” dagli obiettivi di deficit “molto consistente al Parlamento. Le nuove risorse serviranno a rifinanziare la Cassa integrazione e per aumentare a 800 euro ad aprile l’indennità per gli autonomi, come ha assicurato la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, ribadendo che con il nuovo decreto arriverà anche il “reddito di emergenza” (invocato da Beppe Grillo che oggi ‘arruola’ anche il Papa tra le fila dei sostenitori) per coprire chi attualmente è escluso da altri sussidi. Nel provvedimento dovrebbe rientrare anche un nuovo pacchetto di aiuti ai Comuni, per coprire, tra l’altro, i buchi dei mancati incassi della tassa di soggiorno visto il tracollo del turismo. “Stiamo lavorando al prossimo decreto che in termini di risorse sarà più consistente rispetto a quello di marzo, in modo tale da poter aumentare l’importo dell’indennità per autonomi e professionisti fino a 800 euro e introdurre un Reddito di emergenza per le fasce più deboli della popolazione” – ha sottolineato la ministra Catalfo in un post su Facebook. “Obiettivi -aggiunge- che porteremo a termine perché in questa crisi, l’ho detto e lo ribadisco, nessun lavoratore e nessun cittadino deve rimanere indietro”.