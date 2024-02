Milano, 20 mila in corteo per dire che “il popolo palestinese esiste e resiste”

A sfilare, insieme ai giovani palestinesi d’Italia, associazioni, organizzazioni sindacali e realtà di base.

Ventimila persone hanno partecipato a Milano alla manifestazione nazionale a sostegno della resistenza palestinese. Il corteo ha sfilato da piazzale Loreto fino a piazza Cairoli.

A sfilare, insieme ai giovani palestinesi d’Italia, associazioni, organizzazioni sindacali e realtà di base. “Oggi Milano è di nuovo palestinese”, hanno scandito gli attivisti al megafono spiegando di essere scesi in piazza per “dire che il popolo palestinese esiste e resiste”.

Non sono mancate azioni di lotta dimostrative. Un gruppo di manifestanti ha tentato di imboccare via Turati per raggiungere il consolato americano. In piazza Principessa Cotilde, invece, un gruppo di manifestanti ha preso a sassate le vetrine del Carrefour, la catena di supermercati francesi complice di Tel Aviv. In via Melchiorre Gioia un sasso ha colpito il lunotto di una volante che rompendosi ha ferito lievemente un’agente. La poliziotta è stata trasportata al pronto soccorso in codice verde.