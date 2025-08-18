Melito di Napoli, ispettore di Polizia ucciso in casa: sospetti sul figlio della compagna

Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli Nord, sono in fase iniziale. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per ricostruire con esattezza l’accaduto e rintracciare l’aggressore.

Omicidio nella tarda serata di lunedì in via delle Margherite, a Melito di Napoli. Un uomo di 58 anni, L.C., ispettore di Polizia in servizio presso il Commissariato di Giugliano, è stato ucciso all’interno della propria abitazione. La vittima sarebbe stata raggiunta da diversi fendenti, probabilmente al culmine di una lite.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, a colpire l’uomo sarebbe stato il figlio della compagna, che dopo l’aggressione si sarebbe dato alla fuga. Le ricerche del presunto responsabile sono attualmente in corso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale tenenza e i sanitari del 118. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, per l’ispettore non c’è stato nulla da fare: è stato trovato riverso a terra, privo di vita.

Restano ancora da chiarire i motivi alla base del gesto, ma l’ipotesi al momento più accreditata è quella di un violento alterco maturato in ambito familiare.

Cordoglio tra i colleghi della vittima e nel commissariato dove prestava servizio. L’intera comunità di Melito è sotto shock per una tragedia consumatasi tra le mura domestiche.

Red