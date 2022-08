Maxi-rissa ad Acciaroli a Ferragosto, coinvolte decine di persone

Indagano i carabinieri

I carabinieri di Vallo della Lucania (Salerno) indagano sulla maxi-rissa avvenuta a Ferragosto in un locale di Acciaroli, nel comune di Pollica. Durante una serata musicale è improvvisamente esplosa una colluttazione che ha visto coinvolte decine di persone che si sono colpite con schiaffi e pugni. Le immagini della rissa sono diventate in poco tempo virali e sono finite anche sui principali social network. Proprio attraverso i video amatoriali e quelli delle telecamere presenti in zona, i militari stanno provando a risalire ai protagonisti della rissa. Le tensioni avvenute all’interno del locale hanno costretto tanti clienti a scappare.

Immagini “vergognose e preoccupanti”, sottolinea il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto diverse segnalazioni sull’accaduto e pubblicato il video della rissa.

“Decine di giovani che si picchiano utilizzando anche bottiglie e suppellettili in una calca inaccettabile. Tanti i presenti costretti alla fuga dalla degenerazione della rissa e scene di panico diffuso con gli organizzatori incapaci di riportare la situazione alla normalità”, sottolinea Borrelli. “Chiedo che le indagini in corso, come riferito dal Giornale del Cilento, proseguano speditamente e siano identificati al più presto tutti i protagonisti di questo gravissimo episodio e siano verificate le responsabilità degli organizzatori di questa iniziativa che ha messo in serio pericolo l’incolumità di centinaia di persone”