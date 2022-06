Madrid, 5 mila in piazza contro la Nato e la fornitura delle armi in Ucraina

Iniziativa di lotta contro il vertice dell’Alleanza fissato il 29 e 30 giugno prossimi

Cinquemila persone hanno manifestato a Madrid per protestare contro le politiche e il vertice della Nato(previsto il 29 e 30 giugno prossimi nella capitale spagnola), la fornitura di armi all’Ucraina e la creazione di basi militari in Europa. “Sono stufa di questa faccenda delle armi e dell’uccisione di persone. Incoraggiano le guerre e paghiamo sempre noi. Non vogliamo nessuna base Nato, vogliamo che gli americani vadano via. Lasciateci in pace”– ha dichiarato Concha Hoyos, una pensionata di Madrid all’agenzia Reuters