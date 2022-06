Lettera aperta su No Tav, salute e prospettive comuni

Riceviamo e pubblichiamo integralmente

Siamo persone che, da anni, sono parte del movimento NO TAV, chi più attivamente e chi meno, tutte con la medesima consapevolezza di appartenere ad una comunità che nel tempo ha individuato nella costruzione dell’opera danni ambientali ed alla salute degli abitanti, e non solo.

Abbiamo anche appreso, crescendo dentro questo percorso, che non si tratta di un problema solo locale.

Abbiamo imparato a comprendere le dinamiche di uno stato che, col bastone e la carota, impone scelte che si riscontrano sia qui che altrove e non esclusivamente rispetto allo sfruttamento dei territori; in ogni caso privilegiando lucro e profitti, disinteressandosi alle necessità reali del tessuto sociale.

Siamo persone che hanno individuato nella gestione della salute pubblica un eclatante esempio di necessità sottratta, e riteniamo l’assenza di una presa di posizione del movimento rispetto alla gestione pandemica un grave errore.

Con questo testo ci rivolgiamo a chi riconosce la gestione della pandemia come momento di cesura storica che acuisce la crisi economica, dilania le relazioni sociali e il dibattito politico.

Numerose parti della nostra società hanno subìto sconvolgimenti dovuti a paure e frustrazioni, che hanno creato acredini, divisioni e fratture in ambiti familiari, amicali, associativi, lavorativi, sindacali e politici.

Constatiamo con amarezza che anche nel movimento NO TAV – così come in gran parte dei movimenti sociali in Italia – non c’è stata una riflessione necessaria per chiarire e confrontarsi in merito alle imposizioni governative; la situazione pandemica ha suscitato solo dei tabù anziché generare dialogo; giorno dopo giorno abbiamo assistito sempre più passivamente al perpetrarsi di ingiustizie, discriminazioni e nuove forme di oppressione, senza strumenti di difesa collettivi. Imposizioni governative, spacciate come misure sanitarie, hanno esasperato la crisi economica, incrementato le disuguaglianze sociali, mettendo le basi per una nuova normalità fatta di obblighi e ricatti, sul lavoro e sui nostri corpi, più spietati di prima.

Siamo certe che su questioni delicate che siano la salute, e le vaccinazioni in particolare, ci siano punti di vista diversi, e riteniamo che debbano essere reciprocamente rispettati.

Siamo consapevoli che saper coltivare le diversità come una ricchezza rappresenti un punto di forza.

Per queste ragioni sentiamo di riconoscere nelle strategie messe in atto dal Governo un attacco alla libertà di scelta.

Dopo due anni di pandemia ci ritroviamo con una sanità sempre più smantellata e ancor meno adeguata al compito di tutelare la salute; nel contempo le imprese multinazionali farmaceutiche si sono aggiudicate ruoli sempre più centrali nelle decisioni prese dal Ministero della Sanità, e di conseguenza investimenti multimiliardari. Allo stesso momento abbiamo assistito ad un processo di deresponsabilizzazione collettiva in cui la logica dell’emergenza sanitaria ha fatto sì che scelte quotidiane siano state demandate al controllo poliziesco e al green pass, anziché all’approfondimento e allo scambio delle conoscenze e all’incontro tra i volti.

Il tutto ha creato serie difficoltà esistenziali a molte persone, tra noi e vicine a noi, non solo NO TAV e non solo valsusine. Tante sono state sospese dal lavoro per mesi interi senza stipendio; altre hanno sentito di fare violenza su di sé, obbligate a subire la somministrazione di un farmaco sperimentale contro la loro volontà; altre ancora inizialmente hanno aderito alla campagna anti-virale spontaneamente e con spirito solidaristico per rendersi poi conto di quanto il green pass fosse volto, in realtà, ad alimentare la separazione tra “buoni e cattivi”. Tutto ciò senza la benché minima forma di vicinanza e supporto da parte di quella che consideravano la loro comunità di riferimento, che invece ha sempre saputo solidarizzare con le più svariate lotte territoriali – No Dal Molin, No TAP, No Triv, No MUOS, No al Ponte, No Terzo Valico, No Nucleare etc – come con i movimenti per l’emancipazione dei popoli dalle guerre e dalle oppressioni, dal Kurdistan alla Palestina, all’America Latina.

Le questioni legate alla salute possono anche essere considerate specifiche o personali. Non possiamo però ignorare, più in generale, quanto provvedimenti governativi come il dispositivo digitale del green pass stiano proiettando la società umana e il prossimo futuro verso orizzonti di controllo e disciplinamento sempre più pervasivi, come se il presente non fosse già abbastanza oppressivo. Che futuro possiamo immaginare per le nuove generazioni e per le lotte di oggi e di domani, in una situazione del genere? Non c’è forse il rischio di una ulteriore perdita di autonomia e libertà per le persone o per le istanze sociali e politiche, compresa la stessa lotta NO TAV?

Eppure la Valle di Susa conosce fin troppo bene che vuol dire questa perdita di autodeterminazione a causa e attraverso l’aumento della militarizzazione: quando fu istituita col pretesto di contenere la pandemia, la zona rossa esisteva già da anni intorno al cantiere di Chiomonte per contenere i sussulti di ribellione di chi si opponeva alla grande opera. Non rileviamo nel TAV, nell’istituzione del Green Pass e nelle pratiche di controllo sociale, una comune matrice impositiva?

Il futuro che ci viene propinato è sempre più assimilabile ad un mondo governato da tecnologie e algoritmi, ibridi tecnologici, dove saranno ammesse solo le teorie scientifiche funzionali ai disegni del potere patriarcale e capitalistico, dove le libertà e i benefici saranno solo quelli concessi tramite il disciplinamento imposto manu militari e dalla propaganda mediatica.

Scenari che prospettano l’avvicinamento al modello del sistema di credito sociale applicato in Cina, caratterizzato dall’eliminazione di qualsiasi forma di dissidenza, opposizione e obiezione.

Tutto ciò conduce all’appiattimento delle condotte sociali su un modello di normalità preconfezionata e sterile, in un mondo sempre più urbanizzato e fondato su un regime sanitario digitalizzato. Crediamo che l’adozione del “lasciapassare verde”, per il momento legato alla vaccinazione anticovid, sia solo l’antipasto di un progetto più ampio che verrà alla prima occasione riproposto, affinato ed affiancato alla progressiva digitalizzazione dell’identità personale, con l’eliminazione del denaro contante e tutto ciò che ne consegue. Abbiamo capito negli anni che, progetti come il TAV, sono parte integrante di un sistema capitalista ed estrattivista, basato sullo sfruttamento degli esseri viventi e sull’impoverimento delle risorse naturali : un sistema che produce guerra per la guerra, di cui il green pass non e’ altro che l’ennesima espressione. Anziché tutelare i beni comuni, la prospettiva è di distruzione delle specie viventi e di deterioramento delle terre, delle acque, e delle atmosfere.

Ci teniamo a ribadire la nostra scelta di collocarci insieme a chi subisce le imposizioni violente dei potenti, di chi sta prendendo coscienza su temi legati alla salute del pianeta, della natura sopravissuta e delle persone che lo abitano.

Vogliamo continuare il nostro rifiuto al TAV e alle nocività che ci vengono propinate. E vorremmo pure continuare a immaginare un mondo diverso cominciando a praticarlo ogni giorno nelle piccole cose. Coltivando relazioni e saperi che facciano crescere le nostre coscienze di persone liberate.

Crediamo di poterlo fare con chi condivide lo spirito di fondo espresso in queste righe.

LISTA PRIME SOTTOSCRIZIONI

Beatrice Sanguinetti – Vaie (TO)

Giovanni Castagno – Borgone (TO)

Marcella Gentini

Eugenio Cantore – Sant’Ambrogio (TO)

Sonia Gesnelli – Bussoleno (TO)

Eugenio Carugo – Bussoleno (TO)

Cristina Abba

Fabrizio Berardinelli

Gabriella Tittonel – Villardora (TO)

Paolo Perotto – Villardora (TO)

Filomena Romeo detta Irene

Diego Valetti – Vaie (TO)

Stefano Pelle – Bussoleno (TO)

Vanessa Scalzo – Bussoleno (TO)

Gabriel Popham

Fabio Basadonna – Almese (TO)

Caterina Di Giulio

Marco Ariotti – Italia

Luisa Morganti – Gravere (TO)

Emilio Scalzo – Bussoleno (TO)

Marinella Bellando – Bussoleno (TO)

Daniele Forte

Giovanni Mallamaci

Cinzia Lamanna – Vercelli

Franco Trivero

Cinzia Trentanelli – Torino

Federico Callegaro – Torino

Manuela Michetti – Torino

Giuliano Borio

Emanuela Favale

Claudio Piacenza

Daniela Gay – Oulx (TO)

Luca Abbà

Elena Bermond – Cesana (TO)

Ezio Cantino – Gravere (TO)

Marina Escosso – Cesana (TO)

Stefano Curletti

Manon Dodo

Mauro Baldin – Sant’Ambrogio (TO)

Nicolas Marzolino

Daniela Francou

Claudio Cordola – Condove (TO)

Nicoletta Poidimani

Roberto Schellino – Valle Stura di Demonte (TO)

Vanda Gilardi – Valle Stura di Demonte (TO)

Massimo Demarie – Torino

Roberta Rollero – Torino

Maurizio De Vecchi – Torino

Piera Pareti – Coazze (TO)

Geremy Spinali – Coazze (TO)

Maia Perak – Coazze (TO)

Emanuele Magliano – Coazze (TO)

Chiara Cerutti

Ivan Magliano

Vanessa Serravalle

Marco Meotto – Rivoli (TO)

Clara Parisi

Stefano Marzolino – Novalesa (TO)

Loredana Bellone – San Didero (TO)

Javier Oliden

Patrizia Soldati – Avigliana (TO)

Volfango Maria Coppola detto Wolly

Eugenia Gaglianone – Torino

Davide Borra

Enrica Cantore

Silvio Pace

Valeria Matteucci – Bussoleno (TO)

Fabio La Morgia

Ilaria Cimini – Roma

Silvio Tonda – Susa (TO)

Gabriella Fragiotta – Roma

Paolo Di Bari – Avigliana (TO)

Natalia Virginia Molin – Bussoleno (TO)

Mariano Goitre

Piero Maria Piazza detto Peo – Chianocco (TO)

Maria Pacilio

Giovanni Calissi detto Vanni – Reano (TO)

Gianna Marchisio – Torino

Claudio Serra

Michela Mazzinghi

Paolo Palmero

Mariagrazia Tesse – Torino

Giovanni Chiaberge – Bussoleno (TO)

Clizia Vair

Stefano Breda

Anita Forlani – Bruzolo (TO)

Damiano Mariani – Mattie (TO)

Hélène Gallo – La Praz (Savoie – France) / Torino

Fabrizio Delprete

Rita Martinasso

Domenico Bruno detto Mimmo – Bussoleno (TO)

Marta Viotti – Venaria (TO)

Leonfranco Morisco – Grugliasco (TO)

Sabrina Puccio

Francesco Gillo – Bussoleno (TO)

Rachele Marchitelli – Bussoleno (TO)

Jacopo Gillo – Bussoleno (TO)

Alessandra Ferlito – Torino

Luca Cechet Sansoé – Torino

Rita Vittori Alfredo Gamba – Mathi Canavese (TO)

Pinuccia Caracchi – Mathi Canavese (TO)

Valerio Pezzoli – Appennino bolognese (BO)

Arianna Cutrupi – Torino

Gianluca Ricciato – Aradeo (LE)

Piera Cometto

Stefano Boni – “Tutta un’altra storia”

Nadia Breda – “Tutta un’altra storia”

Duccio Canestrini – “Tutta un’altra storia”

Maddalena Gretel Cammelli – “Tutta un’altra storia”

Osvaldo Costantini – “Tutta un’altra storia”

Stefania Consigliere – “Tutta un’altra storia”

Mimmo Perrotta – “Tutta un’altra storia”

Cecilia Vergnano – “Tutta un’altra storia”

Stefano Portelli – “Tutta un’altra storia”

Cristina Zavaroni – “Tutta un’altra storia”

Federico Rossero

Chiara Carbotta – Condove (TO)

Mauro Fusaro – Condove (TO)

Silvia Ugolini

Domenico Matarozzo – Torino

Antonina Furnari

Danilo Cagnolo

Lorena Sancin – Torino

Luca Vicini detto Vicio – Almese (TO)

Daniela Bezzi

Andrea Maghini

Elisa Vagnon – Giaveno (TO)

SOTTOSCRIZIONI ARRIVATE DOPO LA PUBBLICAZIONE

Cinzia Beltrando

Daniela Bisceglia

Emanuela Laviano – Torino

Claudio Riaudo

Carla Fasolo – Associazione “Il Carcafucio”

Ennio Riva – Associazione “Il Carcafucio”

Anna Romano – Associazione “Il Carcafucio”

Giulia Zamberletti – Associazione “Il Carcafucio”

Katia Bolognesi – Almese (TO)

Laura Matteucci – Bussoleno (TO)

Marina Gili

Leonardo Liuni

Massimo Forno – Bussoleno (TO)

Maria Defilippi – Cesana (TO)

Ugo Guizzardi – Meana di Susa (TO)

Chiara Pavan

Claudio Cremonesi

Giusy Agnusdei

Federica Cicu – Milano

Veronica Rosso

Viviane Magnisi – Messina

Assemblea Antifasciste contro il green pass – Bologna

Stefania Cappa – Villardora (TO)

Ilio Amisano

Sue Ellen Di Chio – Bussoleno (TO)

Alberto Amisano

Francesca Lillia – Como

Girodo Gabriella — Villar Dora (TO)

Carlo Coletto — Villar Dora (TO)

Mauro Pedone

Asia Beatrice Cosma

Alessandro Sicardi — Milano

Maria Eleonora Forno

Gabriele Eva Plocksties — Lanzo torinese (TO)

Marco Carlo Roncaglia

Marco Bertani — Correggio (RE)

Chiara Tremazzi — Correggio (RE)

Valeria Valli — Condove (TO)

Gruppo Libertà di scelta Val Susa-Sangone

Riccardo Micalizzi — Torino

Laura Buso — Caselette (TO)

Chiara Vair

Irene Benvegna

Sara De Carlo — Napoli

Fulvia Lana

Paolo Rivolta — Avigliana (TO)

Daniela Pognant Viu’

Doriana Perotto — Condove (TO)

Pino Alí

Vilma Berta

Graziella Bonetto

Rosalba Marotta – Reggio Calabria

Isabella Marangon

Luigi Robaldo

Dimitri Chinigò – Giaveno (TO)

Davide Amerio

Alfredo Vastano – Bussoleno (TO)

Ruggero Bonino

Laura Bellucci – Firenze

Silvia Galluzzo

Doriana Moscone

Sonia Bianco – Torino

Erica Bianchi – Alpignano (TO)

Monia Alfieri – Messina

Gianpaolo Marangoni – Giaveno (TO)

Cosetta Toselli – Giaveno (TO)

Giacomo Anselmo – Messina

Alessandra Cerutti – Meana di Susa (TO)

Silvana Pilotta

Manina Chiara – Bardonecchia (TO)

Zobolas Alexis – Bardonecchia (TO)

Zobolas Jasmine – Bardonecchia (TO)

Francesca Scarlatti – Torino

Antonio Ginetti – Pistoia

Piombo Raffaele – Avigliana (TO)

Francesco Ravelli – Borgosesia (VC)

Consuelo Giovazzini – Rubiana (TO)

Consuelo Cortinovis – Roma

Marcello Salvati – Novalesa (TO)

Manuela Ferra

Ugo Mattei

Giuseppe Tiano – Rogliano (CS)

Luigi Mancuso – Bussoleno (TO)

Raffaele Santucci – Venaria (TO)

Luca Piercecchi – Pra d’Mill (CN)

Marco Coletto – Villardora (TO)

Andrea Coletto – Villardora (TO)

Patrizia Franci

Cristina Gianello – Sant antonino di Susa

Lucia Cara – Reggio Calabria

Christian Chauvin

Fiorella Di Lorito – Rivalta di Torino

Roberto Fantoni – Rivalta di Torino

In aggiornamento…

Se vuoi sottoscrivere puoi inviare una mail con nome e cognomea[email protected]