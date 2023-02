Le proteste costringono la Rai a ripensarci: Zelensky non interverrà al festival di Sanremo

Verrà letto un testo da Amadeus

Volodymir Zelensky non interverrà al festival di Sanremo 2023. Le polemiche, le petizioni, le proteste, le azioni di boicottaggio e l’organizzazione di presidi di lotta davanti all’Ariston hanno costretto i vertici della Rai a ripensarci. Il direttore dell’area intrattenimento Rai, Stefano Coletta, ha annunciato che Zelensky manderà solo un testo che verrà letto da Amadeus.

Durante la conferenza stampa di presentazione del Festival, Coletta ha chiarito le modalità dell’intervento che nelle scorse settimane ha sollevato più di una perplessità quando non polemiche. “Siamo in contatto con più colloqui al giorno con l’ambasciatore ucraino, ovviamente siamo giunti alla definizione dell’intervento del presidente ucraino domenica – ha detto – Il presidente non invierà un video ma un testo. Lo leggerà Amadeus”. “Attraverso l’ambasciatore mi ha fatto sapere che aveva piacere di scrivermi una lettera e la leggerò esattamente come mi arriverà” ha aggiunto il conduttore.

Il direttore intrattenimento Prima time della Rai ha poi, a margine della conferenza, aggiunto dettagli. “Non ho mai parlato con Zelensky, ho parlato sempre con l’ambasciatore – ha detto – Tramite l’ambasciatore è arrivata la proposta di veicolare il messaggio di Zelensky attraverso un testo