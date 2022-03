La Russia ha chiesto una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sui programmi biologici statunitensi in Ucraina

Washington accusa i russi di propaganda

La Russia ha richiesto una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sui programmi di guerra biologica degli Stati Uniti in Ucraina. Lo ha annunciato Dmitry Polyansky, primo vice rappresentante permanente della Federazione russa presso l’Organizzazione mondiale.

Sulla questione, Igor Kirillov, capo delle Forze di difesa dalle radiazioni, chimiche e biologiche delle forze armate russe, ha affermato che durante un’operazione speciale militare sul territorio dell’Ucraina, sono stati scoperti oltre 30 laboratori biologici commissionati dal Dipartimento degli Stati Uniti della Defense Threat Reduction Agency.

Secondo Kirillov, lo scorso 24 febbraio, gli americani avevano ordinato al Ministero della Salute dell’Ucraina di distruggere completamente ogni traccia.

Washington replica accusando i russi di propaganda e disinformazione. Allo stesso tempo, il vicesegretario di Stato americano per gli affari politici Victoria Nuland, lo scorso 8 marzo, durante un’audizione presso la commissione per gli affari esteri del Senato degli Stati Uniti, ha osservato che ci sono “strutture di ricerca biologica” in Ucraina che Washington sta cercando di impedire che finiscano sotto il controllo delle forze russe.