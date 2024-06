Il giornalista indipendente ha patteggiato con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti

La lotta, le mobilitazioni di solidarietà internazionale hanno pagato. Il giornalista Julian Assange è libero. Il 52enne fondatore di Wikileaks, dopo oltre 5 anni di carcere – 1901 giorni – nel Regno Unito, ha raggiunto un accordo con il Dipartimento di Stato americano. Assange si è imbarcato su un jet privato: la destinazione finale dovrebbe essere l’Australia.

Julian Assange, ha patteggiato con gli Stati Uniti, ammettendo di aver commesso un reato legato alla rivelazione di documenti riservati americani. L’accordo è stato chiuso con il Dipartimento di Giustizia e gli permetterà di evitare la prigione in Usa e di andare in Australia, suo Paese di origine.



Nell’accordo, i procuratori chiederanno una condanna a 62 mesi, l’equivalente del tempo passato da Assange in un carcere di massima sicurezza a Londra, mentre cercava di contrastare la richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti. In questo modo la pena viene considerata estinta. Se fosse stato dichiarato colpevole per tutti e 18 i capi d’accusa che gli erano stati contestati nell’incriminazione del 2019, Assange avrebbe rischiato fino a 175 anni di carcere. Per il via libera finale all’accordo servirà l’approvazione di un giudice federale.

‘Julian è libero!!!! Le parole non possono esprimere la nostra immensa gratitudine a Voi, sì proprio Voi, che vi siete tutti mobilitati per anni e anni per far sì che tutto ciò diventasse realtà. Grazie. Grazie. Grazie”. Così Stella Assange, la moglie del cofondatore di Wikileaks, ha ringraziato su ‘X’ coloro che negli anni sono scesi in piazza o hanno chiesto attraverso vari canali la liberazione del marito.

Sulla pagina di Wikileaks c’è scritto: “Questo è il risultato di una campagna globale che ha coinvolto organizzatori di base, attivisti per la libertà di stampa, legislatori e leader di tutto lo spettro politico, fino alle Nazioni Unite. Ciò ha creato lo spazio per un lungo periodo di negoziati con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che ha portato a un accordo che non è stato ancora formalmente finalizzato. Forniremo maggiori informazioni il prima possibile. Dopo più di cinque anni in una cella di 2×3 metri, isolato 23 ore al giorno, presto si riunirà alla moglie Stella Assange e ai loro figli, che hanno conosciuto il padre solo da dietro le sbarre. WikiLeaks ha pubblicato storie rivoluzionarie di corruzione governativa e violazioni dei diritti umani, ritenendo i potenti responsabili delle loro azioni. In qualità di caporedattore, Julian ha pagato duramente per questi principi e per il diritto delle persone a sapere. Mentre ritorna in Australia, ringraziamo tutti coloro che ci sono stati accanto, hanno combattuto per noi e sono rimasti totalmente impegnati nella lotta per la sua libertà.La libertà di Julian è la nostra libertà”.