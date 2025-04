Napoli, emergenza bradisismo: i commercianti di Bagnoli invocano sostegni economici

L’influenza negativa delle scosse sulla vita economica della zona impone soluzioni rapide

I commercianti dell’area flegrea, in particolare quelli di Bagnoli, si trovano a fronteggiare una crisi senza precedenti, aggravata dagli effetti devastanti provocati dal bradisismo e dalle scosse sismiche che hanno colpito la zona. A rappresentarli in questa battaglia è l’ex consigliere di municipalità Antonio Di Dio, che ha lanciato un appello al governo nazionale affinché vengano adottati provvedimenti ad hoc per supportare la comunità commerciale e permettere la ripresa economica del quartiere.

Il fenomeno del bradisismo, che ha causato il sollevamento del suolo in alcune aree, ha provocato danni a edifici e infrastrutture, mentre le scosse sismiche, sebbene di minore entità, hanno aumentato l’incertezza tra residenti e commercianti. La situazione ha avuto un impatto diretto sulla vita economica di Bagnoli, con molte persone che hanno deciso di lasciare il quartiere, alimentando il fenomeno di spopolamento e, conseguentemente, una forte diminuzione delle vendite nei negozi.

“Le attività commerciali sono in grave difficoltà”, ha dichiarato Antonio Di Dio, “e la situazione si è aggravata negli ultimi mesi. La gente è preoccupata e questo si riflette sulla fiducia dei consumatori, che si rifugia in acquisti più limitati o addirittura nell’abbandono delle attività quotidiane”. Il risultato è che, oltre alla perdita di residenti, i negozi e le attività locali stanno lottando per rimanere aperti, con vendite che calano drasticamente e rischiano di compromettere la sopravvivenza di numerose piccole imprese.

Per rispondere a questa emergenza, i commercianti chiedono un intervento concreto da parte del governo nazionale, che possa prevedere misure straordinarie come la sospensione dei mutui e dei canoni di locazione, che rappresentano un peso insostenibile in un contesto già difficile. Inoltre, è stato chiesto anche di sospendere il pagamento delle imposte locali, come l’IMU e la TARI, per alleggerire il carico fiscale che grava su attività già in difficoltà. “In un momento del genere, è fondamentale che le istituzioni siano vicine ai commercianti, offrendo un sostegno economico che permetta di superare questa crisi e di dare un segnale di speranza alla comunità”, ha aggiunto Di Dio.

L’appello non si limita a una richiesta di risorse, ma vuole anche portare l’attenzione su una situazione che va oltre l’aspetto economico, toccando temi legati alla sicurezza e alla qualità della vita degli abitanti. Il bradisismo e le scosse hanno infatti messo in luce la vulnerabilità del territorio, sollecitando urgenti interventi di messa in sicurezza e una riflessione sul futuro di Bagnoli e delle aree limitrofe.

In attesa di risposte concrete, i commercianti di Bagnoli sperano che il governo nazionale e le istituzioni locali possano rispondere prontamente, mettendo in campo tutte le risorse necessarie per sostenere la ripresa economica e sociale della zona. Un intervento tempestivo potrebbe non solo risollevare l’economia, ma anche restituire fiducia a una comunità che, nonostante le difficoltà, continua a lottare per il proprio futuro.

CiCre