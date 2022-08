Ischia, vacanza con truffa: 9 giovani turisti salvati dalla polizia

Avevano pagato per un soggiorno sull’isola verde, ma nessuna traccia della casa

Stamattina nove ragazzi si sono recati presso gli uffici della polizia di Ischia dove hanno raccontato ai poliziotti di aver prenotato, tramite un social network, un appartamento per una breve vacanza sull’isola ma, una volta giunti presso l’alloggio, si sono resi conto di essere stati truffati.

Gli agenti hanno raccolto la denuncia e dato loro alcuni consigli su come prenotare una casa vacanza senza imbattersi in truffatori. Per i giovani vacanzieri non rimaneva altro che rientrare in città, ma gli agenti, notando il loro dispiacere, hanno trovato una sistemazione in una struttura alberghiera per far sì che potessero comunque trascorrere la loro vacanza.