Inghilterra: la regina Elisabetta II è morta, Carlo III è il nuovo re: “Era circondata da profondo affetto”

“Piangiamo la morte di un’amata sovrana e madre”

La regina Elisabetta II è morta. Il comunicato di Buckingham Palace ha sottolineato che la regina “è morta in pace” nella sua dimora estiva di Balmoral, circondata dai suoi familiari. Aveva 96 anni.



“La morte della mia amata madre, sua maestà la Regina, è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia. Piangiamo la morte di un’amata sovrana e madre. So che la sua perdita sarà sentita profondamente in tutto il Paese e nel Commonwealth, e da innumerevoli persone in tutto il mondo, Durante questo periodo di lutto e cambiamento, la mia famiglia e io saremo confortati e sostenuti dalla consapevolezza del rispetto e dal profondo affetto di cui la Regina era circondata”, ha scritto il nuovo monarca britannico Carlo III.

Con l’annuncio della morte della regina, l’erede al trono Carlo è diventato infatti automaticamente Re. E la moglie di re Carlo III, Camilla diventa regina consorte, desiderio espresso dalla regina stessa lo scorso febbraio.