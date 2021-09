Inghilterra, il governo ci ripensa: Stop al Green Pass

La decisione accolta positivamente dai liberali e dalla sinistra laburista

Inversione a U del governo inglese sulle misure anti-Covid. Il ministro della Salute inglese, Sajid Javid, ha annunciato alla Bbc che il governo ha bloccato le procedure per introdurre il Green pass nel Paese.

“Non dovremmo fare le cose per il gusto di farlo” – ha chiosato.

il ministro – non mi è mai piaciuta l’idea di dire alle persone di mostrare i documenti per fare un’attività quotidiana”.

La decisione del governo è stata accolta positivamente dai parlamentari liberaldemocratici e dalla sinistra laburista. I laburisti di Keir Starmer avevano fatto campagna per settimane contro qualsiasi estensione ad ampio spettro del lasciapassare ad opera del governo conservatore; mentre i liberaldemocratici si erano dichiarati sempre contrari alla certificazione.

CiCre