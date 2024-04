Ilaria Salis si candida alle europee con Alleanza Verdi e Sinistra

Decisione assunta in accordo con il papà Roberto

La docente e militante antifascista Ilaria Salis detenuta in Ungheria da 13 mesi, sarà candidata alle Europee con la lista di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS). L’ufficializzazione è arrivata nelle ultime ore. “Alleanza Verdi e Sinistra – si legge in una nota – in accordo con Roberto Salis ha deciso di candidare sua figlia Ilaria, detenuta in Ungheria, in condizioni che violano gravemente i diritti delle persone, nelle proprie liste”. Una scelta – si puntualizza – che punta a “tutelare i diritti e la dignità di una cittadina europea”. L’obiettivo dichiarato è anche quello di generare intorno al suo nome “una grande e generosa battaglia affinché l’Unione Europea difenda i principi dello Stato di Diritto”.



Da capire – ora – come la corsa alle europee potrà incidere sull’intero dossier. Del resto lo stesso legale della attivista in carcere con l’accusa di aver aggredito tre militanti di estrema destra parla, in proposito, di “conseguenze incerte”.



“In Ungheria – sottolinea Gyorgy Magyar, l’avvocato ungherese della docente – l’immunità parlamentare scatta già dal momento della candidatura, ma non so come sia regolata la materia in Italia”. In caso di elezione, poi, per la quale è necessario il superamento dello sbarramento del 4%, la questione finirebbe, probabilmente, sul tavolo della presidenza del prossimo Parlamento europeo