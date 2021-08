Green Pass, la lotta paga. La Hanon Systems ritira il provvedimento. Niente obbligo in mensa

I lavoratori mangeranno tutti insieme

La Fiom Cgil di Torino rende noto che questa mattina la Direzione della Hanon Systems Italia ha comunicato alle RSU la decisione di revocare il provvedimento con cui si disponeva la separazione dei lavoratori in mensa sulla base del possesso del green pass. Lo comunica la Fiom Cgil di Torino, in una nota, in cui annuncia che “la RSU Fiom della Hanon Systems e la Fiom Cgil di Torino, preso atto della decisione aziendale, hanno revocato gli scioperi indetti per oggi”.

“La decisione è frutto degli scioperi indetti per oggi dalla RSU e da Fim-Fiom-Uilm – si legge nella nota Fiom –nonchè della circolare dell a Regione Piemonte che conferma l’interpretazione sindacale dell’art. 9 del D.L. n. 105 del 23/7/21 laddove prescrivendo l’obbligo del green pass per “l’accesso ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio di cui all’art. 4 per il consumo al tavolo, al chiuso” esclude le mense aziendali. Le mense possono continuare a erogare il servizio normale per tutti i dipendenti rispettando le misure di prevenzione definite con i Protocolli covid, già in atto da mesi nei luoghi di lavoro e nelle mense. Eventuali ulteriori misure sanitarie possono essere disposte solo dalla legge e certo non affidate a decisioni aziendali”.