Governo Meloni non mantiene le promesse: da domani arriveranno le multe da 100 euro per 1,9 milioni di No vax over 50

Il governo di Giorgia Meloni aveva promesso di cancellare le multe da 100 euro ai cittadini con più di 50 anni che non avevano fatto la terza dose di vaccino o provveduto con un ritardo. Promessa non mantenuta. Confermate le decisioni assunte dall’esecutivo di Mario Draghi.

Da domani le sanzioni saranno notificate a 1 milione e 900 mila persone. Atto che colpirà, puntualmente, i ceti sociali più indigenti. Un atto contraddittorio, considerato che lo stesso governo ha emanato un provvedimento per il reintegro al lavoro dei medici e del personale sanitario non vaccinati.

La cancellazione della sanzione di 100 euro doveva essere inserita dal governo nel ‘decreto Aiuti ter’, poi nell’Aiuti quater e nel pacchetto fiscale della Manovra ma non è mai passata.

Le sanzioni saranno recapitate a coloro che 270 giorni fa avevano ricevuto gli “avvisi di procedimento”. C’erano 10 giorni per giustificarsi. Chi non l’ha fatto riceverà la multa. Arriveranno a scaglioni, così come a suo tempo gli avvisi. Domani si parte.