Giornalista condannato al carcere per diffamazione. Il sindacato giornalisti: “prepariamo ricorso in appello”

La sentenza emessa dal giudice monocratico del tribunale di Nola

Il giornalista Pasquale Napolitano è stato condannato dal giudice monocratico del Tribunale di Nola a otto mesi di carcere per diffamazione a mezzo stampa. Napolitano è stato processato per un articolo sull’Ordine degli avvocati di Nola pubblicato per il quotidiano online Anteprima24 ad aprile 2020.

Quattro anni più tardi, il giudice monocratico del tribunale di Nola (quindi un altro avvocato) lo ha condannato al carcere e a una multa da 6500 euro. Pena sospesa per le attenuanti generiche, quindi Napolitano non andrà in prigione. Al di là del merito della vicenda, però, la sentenza riapre il dibattito sul carcere per i giornalisti in Italia, ad oggi previsto dall’articolo 595 del codice penale. Addirittura un mese fa, Fratelli d’Italia aveva provato ad aumentare le pene e prevedere fino a 4 anni e mezzo di carcere per i giornalisti condannati per diffamazione. Una proposta poi ritirata tra le proteste.

Sulla vicenda è sceso in campo il Sindacato unitario giornalisti della Campania attivando il proprio ufficio legale per preparare un ricorso in Appello “contro la decisione del giudice onorario che riteniamo assolutamente sproporzionata. L’articolo di mille battute, quindici righe appena, è stato pubblicato dal giornale online Anteprima24 e riguarda l’Ordine degli avvocati di Nola per una vicenda del 2020” – sottolinea in una nota il SUGC. “Proprio per una causa che riguardava Pasquale Napolitano il SUGC presentò l’eccezione di incostituzionalità che ha portato poi alla decisione della Consulta di dichiarare incostituzionale il carcere per i giornalisti. È singolare che una sentenza del genere arrivi da un giudice non togato e che non contempli in alcun modo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, seppure per un altro articolo di legge, sul carcere per i giornalisti”, conclude la nota del Sugc.