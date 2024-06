Fratoianni: “Ilaria Salis sarà parlamentare europea”

Previste migliaia di preferenze per la militante antifascista ai domiciliari in Ungheria

“Ne abbiamo sentite molte. Ci hanno accusato di usare candidature a fini strumentali. Abbiamo fatto bene ad agire. Ilaria Salis da stasera è un europarlamentare”. Lo ha detto il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni nel comitato elettorale di Alleanza Verdi Sinistra a Roma. “Da qui mandiamo un grande abbraccio a Ilaria, la battaglia per la democrazia comincia oggi ma sarà ancora più forte”, ha aggiunto il portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli.

“La guerra – ha spiegato Fratoianni – porta nazionalismo e destra. Quando metti in campo un’altra proposta invece i risultati arrivano. E il risultato questa sera sembra sia arrivato per noi, per una proposta che ha avuto il coraggio di osare“.



“Stiamo costruendo qualcosa – ha aggiunto Bonelli – di estremamente importante nel Paese, di fronte a quell’offensiva della destra che attraverso la fabbrica delle bugie vuole mettere in discussione questioni fondamentali come la crisi climatica. Su questo noi vogliamo continuare ad aggregare intorno a noi un progetto importante per tutelare l’Italia democratica e le grandi questioni per il futuro dell’Europa. Diciamo basta a un’economia che rischia di trasformarsi in economia di guerra. Penso che dobbiamo interpretare queste preoccupazioni. E oggi questo risultato straordinario e importante dobbiamo fare in modo che possa crescere sempre di più. Dobbiamo costruire un fronte democratico di fronte a una destra che vuole sbaragliare le istituzioni di questa Repubblica. E siamo convinti che questo sia un segnale, un segnale su cui andiamo avanti”