Fratelli d’Italia primo partito in tutta Italia, al Sud vince il M5s

Di Maio sconfitto a Napoli

Fratelli d’Italia è il primo partito in tutta Italia, ad eccezione di Sud e isole dove in testa c’è il Movimento 5 Stelle che a Napoli Fuorigrotta batte il suo ex capo Luigi Di Maio, sconfitto dall’ex ministro Sergio Costa.



Secondo la quarta proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai (campione del 46%) al Senato, il centrodestra è al 43,3%, il centrosinistra al 26,4% e il M5S al 16,2%. Segue il Terzo Polo con il 7,4%



Percentuali che consolidano la maggioranza per il centrodestra con 114-126 seggi, il centrosinistra avrebbe il 34-46. Per M5S i seggi sono 21-33, per Azione-Italia Viva 6-12. Fratelli d’Italia è il primo partito con il 25,6% delle preferenze. Seguono il Partito Democratico con il 19,3%, M5S al 16,2%, Lega all’8,6%, Forza Italia all’8%, Terzo Polo al 7,4%.

Scenario simile nella prima proiezione alla Camera che vede in testa con percentuali simili al Senato per i partiti, la coalizione di centrodestra con il 42,7%, mentre il centrosinistra è al 26,8%. M5s è al 16%, il Terzo Polo al 7,5%.

La proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai (campione 23%) sui seggi alla Camera, vede come primo partito Fratelli d’Italia con 115-127 seggi. Seguono Pd (60-74), Lega (58-72), Forza Italia (45-55), M5S (40-54), Terzo Polo (15-25), Verdi e Sinistra (10-16), Noi Moderati (6-10), +Europa (2-12) e altri (1-3).

A livello di coalizioni al centrodestra sono stimati 232-252 seggi, al centrosinistra 77-97, al M5S 40-54, al Terzo Polo 15-25, Altri 3-5)

La cartina dell’Italia è quasi interamente colorata del blu del centrodestra: Giorgia Meloni, quando lo spoglio è in corso, conquista circa il 23% al Nord Ovest, il 26% al Nord Est, il 27% al Centro, ma solo il 20% al Sud dove invece il M5s è primo con il 26% delle preferenze. Il Partito democratico, invece, è la seconda forza ovunque, ma non nel Sud dove invece è terzo.