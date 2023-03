Forte scossa di terremoto prima della mezzanotte in provincia di Campobasso. Avvertita anche a Napoli, Salerno e Caserta

magnitudo tra il 4,6 e 5,1 della Scala Richter

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata alle 23:52 del 28 marzo con epicentro a 2 km a ovest di Montagano, nella provincia di Campobasso, in Molise. Secondo l’Istituto di geofisica e vulcanologia, il sisma è avvenuto a una profondità di 23 km. La scossa è stata avvertita anche in Abruzzo, Puglia e Campania (in particolare a Salerno, alcuni comuni del beneventano, Caserta, Napoli centro storico, Fuorigrotta e Vomero).

Comando dei Vigili del fuoco: “al momento nessuna richiesta di soccorso e segnalazione di danni è giunta alle sale operative”