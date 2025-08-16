Forio d’Ischia, uccide la mamma e il compagno della ex moglie, ferisce la donna e si toglie la vita

La ex moglie del carnefice è stata trasportata all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno ed è in prognosi riservata in condizioni gravissime

Tragedia oggi pomeriggio a Ischia con un duplice omicidio di natura passionale. Intorno alle 18.30 a Forio, nella frazione Cuotto un 69enne, Antonio Luongo, ha sparato alla madre e al compagno della ex moglie uccidendoli. Poi ha inseguito la ex moglie, una 42enne di origini ucraine, e pochi metri più avanti ha esploso altri proiettili riducendola in fin di vita.

Quindi ha rivolto la pistola contro se stesso e si è suicidato. Una strage consumata non lontano da un bar e da un albergo davanti ai turisti che affollavano via provinciale Panza.

Le vittime sono Nunzio Russo Spena di 48 anni e la 63enne di origini ucraine Zinoviya Knihnitska.

La ex moglie del carnefice è stata trasportata all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno ed è in prognosi riservata in condizioni gravissime. I carabinieri della compagnia di Ischia stanno ora cercando di capire cosa abbia scatenato la furia omicida dell’uomo che sconvolto un’intera isola.