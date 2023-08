False residenze, affitti non dichiarati e lavoro nero: pioggia di multe a Ischia e Capri

brillante operazione della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza ha riscontrato numerose violazioni di legge nell’ambito dei controlli effettuati nelle isole del golfo di Napoli.

Complessivamente, negli ultimi due mesi, ammontano a 139 mila euro i redditi per locazioni non dichiarate, con sette soggetti denunciati per la mancata comunicazione degli affitti brevi tra Ischia e Forio, mentre sono ben cinquanta i nuclei familiari con una falsa residenza in appartamenti dell’isola verde utilizzati invece come seconde case per le vacanze e una conseguente evasione Imu di 220 mila euro.

Nel mirino anche le attività di noleggio imbarcazioni a Capri con sanzioni fino a oltre 100 mila euro, i tassisti multati per mancata esposizione delle tariffe predeterminate e assenza del Pos a bordo, esercizi commerciali privi della necessaria documentazione fiscale e infine imprese che utilizzavano operai senza regolare contratto con 14 datori di lavoro sanzionati per un totale di 35 mila euro