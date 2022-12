Erdogan, “l’Occidente provoca invece di mediare”. Putin: “pronti a negoziare”

I due leader accusano l’Ucraina e i paesi occidentali di rifiutare il confronto

Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan ha affermato che i paesi occidentali hanno solo provocato e non hanno cercato di svolgere un ruolo di mediazione nella crisi in Ucraina.

“Sfortunatamente – ha detto Erdogan in un incontro con i giovani a Erzurume, secondo quanto riporta l’agenzia russa Ria Novosti – l’Occidente ha solo intensificato gli elementi di provocazione e non ha cercato di essere un mediatore” tra le due parti. “Noi come Turchia abbiamo invece assunto questo ruolo”, in particolare “in relazione al corridoio del grano del Mar Nero”, ha aggiunto.

Le posizioni assunte da Erdogan sono condivise dalla Federazione Russa. “La Russia è pronta a negoziare con tutte le parti coinvolte nella guerra in Ucraina – ha affermato il presidente Vladimir Putin, accusando Kiev e i suoi alleati occidentali di “rifiutarsi” di negoziare. Affermazioni riportate al quotidiano’il Guardian’.

Parlando in un’intervista alla televisione di stato Rossiya 1, Putin ha dichiarato: “Siamo pronti a negoziare con tutti i soggetti coinvolti su soluzioni accettabili, ma dipende da loro: non siamo noi a rifiutarci di negoziare”.