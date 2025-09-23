Diplomi facili in cambio di soldi: maxi inchiesta nel Napoletano

Studenti promossi senza frequentare: la Guardia di Finanza smaschera sistema di falsi in classe

Pagavano rette elevate per ottenere il diploma senza mai mettere piede in aula. È quanto emerso da un’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Frattamaggiore, coordinata dalla Procura di Napoli Nord, che ha portato alla notifica di un avviso di conclusione delle indagini per il reato di falso ideologico nei confronti del preside, del vice preside, di diversi docenti e di numerosi studenti di un istituto scolastico paritario di Sant’Antimo, in provincia di Napoli.

Secondo quanto accertato dagli investigatori, durante l’anno scolastico 2023/2024 i professori avrebbero falsamente attestato la presenza fisica in classe di alunni che, in realtà, si trovavano in tutt’altre località, anche a centinaia di chilometri di distanza: da Milano a Bologna, fino al confine del Brennero.

Nonostante l’assenza dalle lezioni, alcuni studenti avrebbero conseguito il diploma con valutazioni superiori ai 70 centesimi, sollevando il sospetto di un vero e proprio “diplomificio”, dove il titolo di studio veniva ottenuto più con il portafoglio che con lo studio.

L’inchiesta ha ora acceso i riflettori sul sistema di funzionamento dell’istituto, e la magistratura valuterà le eventuali responsabilità penali dei soggetti coinvolti.

Red