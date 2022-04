De Magistris: “un fronte popolare contro la guerra e il liberismo”

Conferenza stampa a Montecitorio insieme alla componente parlamentare di ManifestA

L’ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris lancia la proposta di un fronte popolare contro il liberismo e la guerra. La proposta è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio, introdotta da Simona Suriano della componente parlamentare di ManifestA.

“Riprendiamoci la democrazia e raccogliamo, quindi, l’appello per unire un fronte pacifista, per la giustizia ambientale, per l’attuazione dei diritti costituzionali, dal lavoro all’ambiente, dalla fratellanza universale alle libertà civili, per un nuovo umanesimo contro liberismo ed economia di guerra” – ha affermato de Magistris. “Stiamo costruendo una coalizione popolare che, partendo dai bisogni delle persone, possa unire chi, pur tra le differenze, in un momento così drammatico, con coerenza e credibilità, si vuole impegnare per la rottura del sistema e per realizzare un’alternativa politica, economica, sociale e culturale”, ha concluso l’ex pm.