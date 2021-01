Dall’informazione all’intrattenimento, quali sono le app del momento per smartphone e tablet

Il mondo delle applicazioni per dispositivi mobili è ricco di proposte e in continuo aggiornamento, con soluzioni sempre più complete per rispondere alle diverse esigenze degli utenti. Che si tratti di app per lavorare o di giochi e altre forme di intrattenimento, negli store digitali è oggi possibile trovare davvero di tutto: ecco alcuni suggerimenti per i vostri prossimi download.

Comunicazioni e messaggistica: tante le app disponibili negli store

Tra le applicazioni più scaricate in assoluto, sicuramente spiccano quelle dedicate alla messaggistica e alla comunicazione in generale. Se oggi WhatsApp rappresenta in questo ambito uno degli strumenti più utilizzati per scambiarsi messaggi di testo e audio con i propri contatti, esistono in realtà molte altre opzioni, anche caratterizzate da maggiori livelli di sicurezza e velocità: in quest’ottica Telegram e Signal rappresentano le due alternative più valide a WhatsApp, con funzioni per certi versi molto simili ma sistemi di protezione dei dati più avanzati.

Nel campo delle comunicazioni, da non perdere sono oggi anche le app che permettono di effettuare videochiamate e conference call: il crescente ricorso allo smart working, ma anche il desiderio di vedere amici e familiari lontani, hanno reso questi software particolarmente apprezzati, tanto sui PC desktop che sui device mobili. In ambito lavorativo, è sempre più utilizzata l’app Zoom, ma continua a mantenere la sua ampia fetta di mercato anche Skype, uno dei primi programmi ad aver fornito questo tipo di servizi.

Restare sempre informati: quali sono le app da non perdere

Il web è per molti anche un’importante fonte di informazioni utili sull’attualità, sulla politica e su tutte quelle che sono le notizie più recenti. In tanti ricorrono ai social network per rimanere sempre aggiornati e ricevere le news del giorno, ma esistono app dedicate che permettono di ricevere notifiche in tempo reale e di personalizzare la rassegna stampa in base alle proprie esigenze e ai propri interessi.

Google Notizie e Meteo è senza dubbio una delle app più utilizzate in tal senso, sia su Android che su iPhone. L’applicazione propone ora dopo ora le notizie che Google News raccoglie sulle testate nazionali e locali, proponendole sul dispositivo mobile dell’utente con aggiornamenti costanti. Accanto alle notizie, l’app di Google garantisce mette a disposizione anche previsioni meteo e approfondimenti sul tempo che farà nei giorni successivi, fornendo così un servizio informativo particolarmente completo.

Molto interessante per chi ama leggere giornali e riviste è poi Flipboard, un’app che permette di creare una sorta di rassegna stampa personalizzata sulla base degli argomenti e delle fonti preferite. Facile da utilizzare e dalla grafica molto gradevole, Flipboard sta riscontrando un buon successo, proponendosi come uno strumento particolarmente completo per la raccolta delle news del giorno.

Giochi per smartphone e tablet: soluzioni per tutti i gusti

I dispositivi mobili vengono sempre più utilizzati per scopi ludici, per questo motivo l’offerta di videogame su app risulta essere sempre più ampia e articolata. I giochi disponibili negli store digitali sono davvero tanti e connessi alle varie categorie, dallo sport all’azione, per venire incontro davvero a tutti i gusti.

Tra i titoli disponibili per il download è possibile trovare, per esempio, uno dei videogiochi di calcio più amati di sempre, ossia FIFA, oggi disponibile nella versione FUT 21 – Ultimate Team, che pur essendo dedicato al mercato mobile non rinuncia a funzionalità avanzate e grafiche di alto livello. Per gli appassionati dei giochi “vintage”, invece, ricchi sono i cataloghi dedicati ai grandi titoli del passato, da Pac Man a Tetris, passando per Super Mario e Pang, nomi che soprattutto a chi ha vissuto l’epoca delle prime console provocano non poche emozioni.

Chi ama i giochi da tavolo e da casino infine non può perdere l’occasione di trasportare sul proprio device mobile i passatempi più divertenti, trasformando lo smartphone o il tablet in una sala da portare sempre in tasca. Le opzioni in tal senso sono sempre più interessanti e realistiche e offrono la possibilità di avere a disposizione un’ampia offerta di giochi, il tutto semplicemente sfruttando una connessione internet e un dispositivo collegato online. Tra i videogame del genere più apprezzati, sicuramente trovano spazio le roulette online, che grazie alle loro caratteristiche di velocità e coinvolgimento si rivelano particolarmente adatte al pubblico delle app, ma non mancano all’interno delle sale digitali giochi da casino altrettanto interessanti, come slot machine e blackjack, per un’offerta davvero completa.

Le app per uno shopping intelligente: ecco come confrontare i prezzi online

Un’altra categoria di app che può tornare molto utile è quella legata ai servizi di comparazione prezzi, che già da anni spopolano sul web. Questi portali, in sostanza, raccolgono le informazioni provenienti dai vari siti di e-commerce in relazione ai prodotti in vendita, per mostrare all’utente finale le differenze di prezzo tra le diverse proposte e la presenza di eventuali offerta, sia online che in store.

In questo ambito è possibile citare le app di TrovaPrezzi e Idealo, alle quali è possibile affiancare il servizio di DoveConviene per avere sempre a disposizione i volantini aggiornati delle principali insegne presenti sul territorio italiano.