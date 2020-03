Coronavirus, nel Paese 5.794 nuovi casi. In Campania 170

Sono 889 i morti in Italia nelle ultime 24 ore, in totale 10.023. I guariti 12.384, di cui 1.434 in un giorno

In Campania salgono a 1.752 i casi di positività al coronavirus, per effetto di 170 nuovi contagiati. Nel Paese, ci sono 889 decessi nelle ultime 24 ore: il totale è ora di 10.023. L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica i seguenti esiti delle analisi sui tamponi: Ospedale Cotugno di Napoli 426 tamponi di cui 73 risultati positivi; Ospedale Ruggi di Salerno 242 tamponi di cui 16 risultati positivi; Ospedale Moscati di Aversa 25 tamponi, nessuno positivo; Ospedale Moscati di Avellino 117 tamponi, di cui 21 risultati positivi; Ospedale San Paolo di Napoli 63 tamponi di cui 16 risultati positivi; Azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli 67 tamponi di cui 13 risultati positivi; Ospedale Santa Maria della Pietà di Nola: sono stati esaminati 62 tamponi di cui 11 risultati positivi; Azienda ospedaliera San Pio di Benevento 25 tamponi di cui 10 positivi; Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 59 tamponi di cui 10 risultati positivi. Totale tamponi di oggi: 1.086. Totale complessivo tamponi: 11.679

La situazione nel resto d’Italia. Stando ai dati della Protezione Civile, in Italia ci sono 92.472 casi (+5.794 rispetto a venerdì). I guariti sono 12.384, di cui 1.434 in un giorno, e in terapia intensiva si trovano 3.856 pazienti. Sono attualmente ammalate 70.065 persone. La crescita percentuale nelle ultime 24 ore è del 6,90%, mentre venerdì era del 7,39.