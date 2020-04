Coronavirus, Napoli: muore operaio della Seda azienda di proprietà ex presidente Confindustria D’Amato

Proclamato uno sciopero per contestare la carenza di sicurezza

E’ morto di coronavirus un operaio della Seda Italy di Arzano, l’azienda di imballaggi in plastica di proprietà dell’ex presidente della Confindustria Antonio D’Amato. La notizia è stata data dalla Cgil Slc. I sindacati hanno proclamato una sciopero fino a quando l’azienda non metterà in sicurezza tutti i lavoratori – si legge in una nota sindacale. “Il mondo delle fabbriche – afferma Alessandra Tommasini, segretario generale Slc Cgil NAPOLI – sta pagando un prezzo troppo alto in termini di perdite di vite umane. Avevamo nei giorni scorsi denunciato all’azienda il rischio per i lavoratori, a causa del numero elevato di persone all’opera nello stabilimento (circa 1000) e per questo abbiamo inoltrato denuncia presso le autorità competenti circa la mancata attivazione del protocollo di sicurezza per il contrasto al Covid 19. Adesso la fabbrica deve fermarsi e mettere in atto quanto previsto dalle disposizioni”.