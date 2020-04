Coronavirus, in Campania altri 98 positivi. Nel Paese 4.204

Piatta la curva dei nuovi contagi. Nella regione 6 vittime e 56 persone guarite in 24 ore

Resta stabile la curva dei nuovi contagi, in lenta discesa da alcuni giorni. Accade così che in Campania si registrino 98 nuovi contagi, dagli esami di oggi (media 4,7%, ieri era 4,0%). A livello nazionale c’è un lieve rialzo al 3,0% (dal 2,8% di mercoledì). Nella regione ci sono 6 i morti nell’ultima giornata, e 56 persone guarite. L’Unità di Crisi della Campania comunica i seguenti dati: Ospedale Cotugno di Napoli 662 tamponi di cui 34 risultati positivi; Ospedale Ruggi di Salerno 350 tamponi di cui 14 positivi; Ospedale Sant’Anna di Caserta 73 tamponi, nessuno positivo; Asl di Caserta presidi di Aversa e Marcianise 54 tamponi di cui 2 positivi; Ospedale Moscati di Avellino 76 tamponi, nessuno dei quali positivo; Ospedale San Paolo di Napoli 96 tamponi di cui 3 positivi;​ Azienda Universitaria Federico II 84 tamponi di cui 2 positivi; Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 506 tamponi di cui 34 positivi; Ospedale di Nola 41 tamponi, di cui 7 positivi; Ospedale San Pio di Benevento 75 tamponi di cui 2 positivi; Ospedale di Eboli 64 tamponi di cui nessuno risultato positivo.​ Positivi di oggi: 98. Tamponi di oggi: 2.081. Totale complessivo positivi: 3.442. Totale complessivo tamponi: 31.745. Totale deceduti (alle 23.59 di ieri): 227. Totale guariti (alle 23.59 di ieri): 244 (di cui 144 totalmente guariti e 100 clinicamente guariti).

Il riparto per province della Campania. Questo il riparto per province della Campania (alle 23.59 di ieri): Provincia di Napoli: 1.699 (di cui 723 Napoli Città e 976 Napoli provincia); Provincia di Salerno: 499; Provincia di Avellino: 379; Provincia di Caserta: 352; Provincia di Benevento: 145; Altri in fase di verifica Asl: 270.

La situazione nel Paese. In Italia oggi altri 610 morti e 4.204 contagi da coronavirus. Il totale delle vittime sale a 18.279, dei positivi a 96.877 (143.626 dall’inizio dell’epidemia). Un dato in leggera crescita rispetto a ieri (542 decessi, 3.836 nuovi casi). La curva di crescita del contagio aumenta al 3,01%: ieri era al 2,82%, martedì al 2,29%, lunedì al 2,79% e domenica al 3,46%. Sono oscillazioni della fase di plateau, ossia della curva piatta, che dovrebbe preludere – negli auspici – ad una discesa netta. Tradotto in cifre, cioè in vite umane, il prezzo è ancora molto alto. Tuttavia sono 28.470 i guariti. E per il sesto giorno consecutivo calano i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.605 i pazienti nei reparti, 88 in meno rispetto a ieri. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 29.074 in Lombardia, 13.258 in Emilia-Romagna, 11.336 in Piemonte, 10.449 in Veneto, 5.703 in Toscana, 3.253 in Liguria, 3.401 nelle Marche, 3.532 nel Lazio, 1.978 nella Provincia autonoma di Trento, 2.301 in Puglia, 1.390 in Friuli Venezia Giulia, 1.942 in Sicilia, 1.566 in Abruzzo, 1.315 nella Provincia autonoma di Bolzano, 792 in Umbria, 876 in Sardegna, 765 in Calabria, 609 in Valle d’Aosta, 275 in Basilicata e 189 in Molise.